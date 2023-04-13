Gaziantep'te Kökünü Kurutma Operasyonu: Süleyman Soylu'dan açıklama

Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:41

Güncelleme: 13.04.2023 - 10:58

Gaziantep'te güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin uzun süreli takibi sonucu belirlenen şüphelilere ait 179 adrese, şafak vakti 1529 polis ve jandarmanın katılımı ile 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi.

Operasyonda helikopter, dronlar ve eğitimli köpekler de kullanıldı. Operasyonu yöneten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile basın toplantısı düzenledi.

"ZORUNLU TEDAVİ VE REHABİLİTASYON İSTENEBİLİR"

Bakan Soylu, uyuşturucunun kökünü kurutmakta kararlı olduklarını, daha önce bu şekilde 48 başarılı operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sahada mücadelenin yanı sıra çıkarılan yeni yasalar ile de mücadelenin katlanarak devam ettiğini kaydeden Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Birçok suçlu yakalanarak cezaevine gönderilmiştir. Bununla yetinmeyen Türkiye, büyük bir adım daha atmıştır. TBMM'nin seçim öncesi son oturumlarından birisinde önemli bir kanun değişikliğine gitmiştir. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve Adalet Bakanlığı'nın da üzerinde hassasiyetle durduğu süreç, başarıyla tamamlanmıştır. Özellikle metamfetamin, captagon ve bonzai sentetik uyuşturuculara yönelik yeni bir düzenleme oluşturulmuştur. Bu yeni düzenleme ile bahsettiğimiz sentetik uyuşturucuların imal ve ticareti suçunda ceza, alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkmıştır. En önemli meselelerden birisi; annelerin bizden özellikle istediği zorunlu tedavi ve rehabilitasyon konusu. Biraz önce bahsettiğimiz kanunlarla, TBMM'den Resmi Gazete'ye girmiş ve başlamıştır. Hakimler, 48 saat içerisinde zorunlu tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına başlama imkanına sahipler. Zorunlu tedavi ve rehabilitasyon cezaevlerinde de uygulayabilecektir. Buna yönelik yeni cezaevleri de inşa edilecektir. Milletimiz önümüzdeki süreçte görecek ki; bu yasal düzenlemeler ile kökünü kurutmada başarılı olma iradesi ortaya konulacaktır."

URFİ ÇETİNKAYA HATIRLATMASI!

Kırmızı bültenle 24 yıldır aranan uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın yakalanmasını da hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Sahur vaktinde Gaziantep'te 'Kökünü Kurutma Oprasyonu'nda bir aradayız. Uyuşturucu ile mücadelemiz büyük bir inanç ve kararlılıkla devam etmektedir. Devletin tüm kurumları, bu konuda büyük bir kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde birçoğu uyuşturucu imal, ticaret ve satış suçundan olmak üzere 126 bin kişi cezaevinde olmaktadır. Yaptığımız mücadeleden birisi de uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu metruk binaların yıkımına yöneliktir. Bu anlamda 124 bin metruk binanın 110 bini ya yıkılmış ya da rehabilitasyona uğramıştır. Geri kalan 14 bin binanın da yıkım işleri devam etmektedir. Uyuşturucuya bağlı ölüm sayısı son 6 yılda yapılan mücadeleler çerçevesinde düşmüştür. Dün de uzun zamandır takip ettiğimiz ve 24 yıllık cezasından kaçan, hem de birçok uyuşturucu suçundan açık dosyası bulunan bir uyuşturucu baronunu İstanbul Emniyeti’miz, istihbaratımız ve Narkotik Başkanlığı'mızın ortaya koyduğu çalışma ile yakalanmıştır."

"179 HEDEFTEN 149'U GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Soylu, Gaziantep'teki operasyon kapsamında 179 hedef belirlendiğini, şu ana kadar 179 hedefin 149'unun yakalandığını belirterek, şöyle devam etti:

"49'uncu Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 179 hedef belirlenmiş, 179 hedefe saat 04. 45 itibarıyla 1529 polis ve jandarmanın katılımıyla operasyon başlatmıştır. Bu operasyonu da arkadaşlarımız başarıyla gerçekleştirmiş ve şu ana kadar 179 hedefin 149'unu yakalamış oldular. Allah razı olsun, çalışmalarına aynı şekilde devam ediyorlar. Uyuşturucu ile mücadelemiz sonuna kadar aynı gayretle devam edecektir. Gençlerimizi elimizden almak, aile yapımızı ortadan kaldırmaya yönelik bu anlayışlara karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bu başarılı sonuçların oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ederim."