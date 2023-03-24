'Kökünü kurutma' operasyonunda 32 tutuklama!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 10:43

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 10:43

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart tarihinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Akçaabat, Ortahisar, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde teknik takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

53 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyonda 53 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 72 ekip, 310 polis ve özel harekat personelinin katıldığı ve 6 narkotik köpeğin de kullanıldığı baskınlarda 48 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 32'si "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.