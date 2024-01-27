Gaziantep'te kumar operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde kumar oynattıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir işyerine operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 5 adet kumar makinesi ele geçirildi. Kumar oynayan 3 şahsa 19 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.
Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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