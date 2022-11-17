Gaziantep'te lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

17 Kasım 2022 Perşembe, 13:17

Gaziantep'in Nurdağı-Gaziantep yolunun 13'üncü kilometresinde Umut Kurt yönetimindeki minibüs, iddiaya göre lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrolde, Mehmet Nuri Siyahtoprak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Umut Kurt ile minibüste bulunan Nurcan Kurt, Mesude Durmuş, Sabriye Siyahtoprak, Leyla Siyahtoprak, Bahar Siyahtoprak, Veysel Siyahtoprak, Mahmut Siyahtoprak, Aslıhan Siyahtoprak ve Deniz Siyahtoprak ise ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.