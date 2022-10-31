Kahramanmaraş'ta otomobil iş yerine çarptı: Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, geç saatlerde Abdülhamidhan Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.B. (19) yönetimindeki 46 BR 677 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağındaki bir iş yerine çarptı.
Kazada sürücü F.B. ile araçta bulunan Z.G. (14), H.B. (14), Ö.F.K. (14) ve A.K.B. (14) yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada iş yerinin kapısı parçalanırken, ihbar üzenine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan A.K.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Tedavisine devam edilen 4 yaralıdan 2'sinin ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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