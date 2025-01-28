Gaziantep'te 'motosiklet' faciası: 2 genç hayatını kaybetti

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra savrulan motosiklet yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Feci kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 genç hayatını kaybetti.

Gaziantep'te 'motosiklet' faciası: 2 genç hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:26

Nurdağı ilçesi kırsal Sakcagözü Mahallesi’nde akşam saatlerine doğru Baran Özmiço (16) idaresindeki 27 AYC 775 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak savruldu.

Üzerinde sürücü Özmiço ile Yusuf Cihangilgil (15) bulunduğu motosiklet yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

MOTOSİKLET AĞACA ÇARPTI, 2 GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet üzerinde bulunan sürücü Baran Özmiço ve yolcu Yusuf Cihangilgil’in hayatını kaybettiği belirlendi.

İki gencin cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #gaziantep #Adli Tıp

İlgili Haberler

Gaziantep'te yağ dolu tanker kontrolden çıkıp yan yattı

Gaziantep'te yağ dolu tanker kontrolden çıkıp yan yattı
Gaziantep'te ağabeyinin vurduğu 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te ağabeyinin vurduğu 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti
Gaziantep'te 'kaçak elektronik eşya' baskını: 1 milyon TL değerinde...

Gaziantep'te 'kaçak elektronik eşya' baskını: 1 milyon TL değerinde...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler