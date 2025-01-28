Gaziantep'te 'motosiklet' faciası: 2 genç hayatını kaybetti

Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:26

Güncelleme: 28.01.2025 - 09:27

Nurdağı ilçesi kırsal Sakcagözü Mahallesi’nde akşam saatlerine doğru Baran Özmiço (16) idaresindeki 27 AYC 775 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak savruldu.

Üzerinde sürücü Özmiço ile Yusuf Cihangilgil (15) bulunduğu motosiklet yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

MOTOSİKLET AĞACA ÇARPTI, 2 GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet üzerinde bulunan sürücü Baran Özmiço ve yolcu Yusuf Cihangilgil’in hayatını kaybettiği belirlendi.

İki gencin cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.