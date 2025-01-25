Gaziantep'te yağ dolu tanker kontrolden çıkıp yan yattı

Gaziantep’te seyir halindeki bitkisel yağ dolu tanker sürücüsü yolda hakimiyetini kaybedip devrildi. Devrilen tankerdeki yağın bir kısmı ziyan oldu.

Gaziantep'te yağ dolu tanker kontrolden çıkıp yan yattı
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İHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 12:55

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Fevzipaşa mevkiinde, yaklaşık 20 ton bitkisel yağ taşıyan Mustafa Ç., idaresindeki Mercedes marka tanker sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki devrildi.

Kazada tankerdeki yağın bir kısmı tankerin devrildiği yere akarak ziyan oldu. Kazada hafif yaralanan sürücü Mustafa Ç., ise olay yerine gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından devrilen tankeri devrildiği yerden kaldırılmak için vinç çağrıldığı öğrenildi.


Etiketler: #Ambulans #gaziantep

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