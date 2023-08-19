Gaziantep’te şüpheli bavul paniği!

Gaziantep'te bir caminin önüne bırakılan bavul, ekipleri harekete geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan bavul boş çıktı.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:01
Gaziantep’te şüpheli bavul paniği!
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Gaziantep'in Emek Mahallesi'nde bulunan Hacı Süleyman Aytekin Camisi önüne bırakılan bir bavul ekipleri harekete geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri ve polisler geldi.

Ekipler, çevre güvenliğini sağladıktan sonra şüpheli bavulu fünye ile patlattı.

Patlatılan bavul boş çıktı.


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