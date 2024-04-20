Gaziantep'te 'Narkogüç' operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi’nde 'Narkogüç' operasyonu yapıldı.
Özel harekat polislerinin de yer aldığı, 670 personelle 15 adrese baskın gerçekleştirildi.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.
Mahallede yapılan kontrollerde ise haklarında yakalama kararı bulunan 8 zanlı gözaltına alındı.
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