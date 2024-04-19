Kargo firması şubesine operasyon: Uyuşturucu ele geçirildi!
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kargo firmasının şubesine gerçekleştirilen operasyonda, 120 bin 800 yeşil reçeteye ait uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından İzmir’e yüklü miktarda yeşil reçeteye ait hap getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bir kargo firmasının Bornova ilçesindeki şubesine sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, sevkiyat esnasında 1 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Yapılan incelemede 120 bin 800 adet yeşil reçeteye ait uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!