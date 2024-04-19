Kargo firması şubesine operasyon: Uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kargo firmasının şubesine gerçekleştirilen operasyonda, 120 bin 800 yeşil reçeteye ait uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:26
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İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından İzmir’e yüklü miktarda yeşil reçeteye ait hap getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir kargo firmasının Bornova ilçesindeki şubesine sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, sevkiyat esnasında 1 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Yapılan incelemede 120 bin 800 adet yeşil reçeteye ait uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


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