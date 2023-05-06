Gaziantep'te organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı!
Gaziantep'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, "örgüt kurmak", "yağma" ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanıyor.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttüğünü açıkladı.
"YAĞMA" VE "DOLANDIRICILIK" SUÇLAMASI
Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 6 zanlının yakalanması için drone destekli operasyon yapıldı.
Belirlenen adreslere eşzamanlı düzenlenen operasyonda "örgüt kurmak", "yağma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.
Daha önce yakalanan 5 zanlının da ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 makineli tüfek, pompalı tüfek, tabanca, 701 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinini sürdüğü aktarıldı.
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