Gaziantep'te organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı!

Yayınlanma: 06.05.2023 - 09:30

Güncelleme: 06.05.2023 - 09:30

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttüğünü açıkladı.

"YAĞMA" VE "DOLANDIRICILIK" SUÇLAMASI

Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 6 zanlının yakalanması için drone destekli operasyon yapıldı.

Belirlenen adreslere eşzamanlı düzenlenen operasyonda "örgüt kurmak", "yağma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Daha önce yakalanan 5 zanlının da ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 makineli tüfek, pompalı tüfek, tabanca, 701 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinini sürdüğü aktarıldı.