Gaziantep'te orman yangını: Yerleşim yerlerine varmadan kontrol altına alındı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.
Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi Aslanlıbel mevkisinde öğleden sonra yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 27 itfaiye aracı ile 120 personel sevk edildi. Karadan müdahaleye havadan da 3 yangın söndürme helikopteri destek verdi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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