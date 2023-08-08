Gaziantep'te ormanlık alanlara giriş yasağı 4 Eylül tarihine kadar uzatıldı!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:51

Güncelleme: 08.08.2023 - 17:51

Gaziantep'te, 21 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında uygulanması kararlaştırılan ormanlık alanlara giriş yasağının uzatıldığı açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hava sıcaklığının mevsim normallerini üzerinde seyredeceğine ilişkin elde edilen meteorolojik verileri kapsamında orman alanları ile çevrelerinde meydana gelecek insan hareketliliğine bağlı olarak akciğerlerimiz niteliğindeki ormanlarımızın zarar görmemesi için ilimizdeki tüm ormanlık alanlara, mesire alanlarına ve düzenli olarak piknik yapılan yerlere giriş ve çıkışlar hususunda alınan yasaklama kararı 4 Eylül tarihine kadar uzatılmıştır."