Kars'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kars'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle kentteki bazı ağaçlık alanlar ile ormanlara girişler yasaklandı.

AA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 16:39
Kars'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
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Kars Valisi ve Belediye Başkanvekili Türker Öksüz başkanlığında toplanan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Kurulu, kentte olası orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararlar aldı.

Kent merkezi ve ilçelerde kurul tarafından belirlenen mesire alanları ile ormanların haricindeki yerlere görevliler haricinde 19.00-08.00 saatlerinde girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Kurul tarafından alınan karar gereği, kentte bulunan Soğuksu Tabiat Parkı dışındaki ağaçlık alanların dışındaki bölgelerde de piknik yapılması yasaklandı.

Ayrıca kurul kararınca yasaklara uymayan yurttaşlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.


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