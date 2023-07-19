Bursa'da ormanlık alanlara giriş yasağında ek tedbirler

Yayınlanma: 19.07.2023 - 12:50

Güncelleme: 19.07.2023 - 12:54

Bursa Valiliği İl Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, daha önce alınan kararlara ilave önlemler alındığını açıkladı. 11 Mayıs 2023 tarihinde alınan kararda ormanlara 4 kilometre mesafedeki yerler ile köylerde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştı.

Alınan başka bir kararda da piknik mesire alanlarında, 30 Eylül 2023 tarihine kadar saat 20.00 ile 08.00 arasında mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakılması yasaklanmıştı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin güney ve batı bölgelerinde devam eden büyük orman yangınları ile meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde, ilave tedbirlerin alınmasına karar verildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bursa ili genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar ile Uludağ Milli Parkı da dahil bütün orman parklarında mangal, semaver ve ateşli piknik yapılması 30 Eylül 2023 tarihine kadar saat aralığı olmaksızın yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5721 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem Yapılmasına karar verilmiştir."