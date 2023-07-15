Gaziantep'te otluk alanda yangın... Yüzlerce zeytin ağacı zarar gördü!

İslahiye ilçesindeki otluk alanda çıkan yangında, 300 zeytin ağacı zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:25
Gaziantep'te otluk alanda yangın... Yüzlerce zeytin ağacı zarar gördü!
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Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Göltepe Mahallesi'nde otluk alanda, gece saatlerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, mahalleden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. 300 zeytin ağacının zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


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