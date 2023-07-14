Balıkesir’de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 17:33
Balıkesir’de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Naipler Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

120 personel, 2 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 20 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla yangını söndürmek için çalışmalar sürdürülüyor.


Balıkesir yangın söndürme uçağı Yangın ormanlık alan Orman

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