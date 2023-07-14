Balıkesir’de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Naipler Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.
120 personel, 2 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 20 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla yangını söndürmek için çalışmalar sürdürülüyor.
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