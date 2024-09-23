Gaziantep'te otomobilde 5 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:44

Güncelleme: 23.09.2024 - 12:46

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti.

Kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada, otomobilin bagajındaki valizde 5 kilo skunk ele geçirildi.

2 GÖZALTI

Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.