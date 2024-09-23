Gaziantep'te otomobilde 5 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı
Gaziantep'te durdurulan bir otomobilde valizde 5 kilo skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti.
Kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada, otomobilin bagajındaki valizde 5 kilo skunk ele geçirildi.
2 GÖZALTI
Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #gaziantep #uyuşturucu #uyuşturucu ticareti
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