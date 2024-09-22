Gaziantep’te feci kaza! Bariyerlere çarparak yanan TIR'ın sürücü yaralandı

Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarparak alev alev yanan TIR’ın sürücüsü yaralandı.

Gaziantep’te feci kaza! Bariyerlere çarparak yanan TIR'ın sürücü yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 09:34

Feci kaza gece saatlerinde ilçeye bağlı çevreyolu gişelerinde meydana geldi. Yusuf I., (51) yönetimindeki 31 AGB 300 plakalı TIR, Nurdağı gişelerine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile demir bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından TIR alev aldı. Alevler kısa sürede TIR’ın büyük bölümünü sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardında TIR’daki yangın söndürüldü. TIR’ın çekici kısmı tamamen yandı. Sağlık ekipleri tarafından Sürücü Yusuf I., Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #gaziantep

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