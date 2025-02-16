Gaziantep'te panik anları: İplik yüklü TIR alev alev yandı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken motor bölümü alev alan iplik yüklü TIR, yanarak demir yığınına döndü.

Gaziantep'te panik anları: İplik yüklü TIR alev alev yandı
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DHA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 10:04

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Yukarı Olucak mevkiinde gece saatlerinde Gaziantep yönüne giden Talip Cankılıç (49) yönetimindeki 27 BAM 778 plakalı iplik yüklü TIR, seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı.

Durumu fark eden Cankılıç, TIR’ı yol kenarına çekerek, yardım istedi. Alevler kısa sürede TIR’ın çekici kısmını ve iplik yüklü dorsesini sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. TIR'ın demir yığınına döndüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

 


Etiketler: #gaziantep #Nurdağı

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