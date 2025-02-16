Gaziantep'te panik anları: İplik yüklü TIR alev alev yandı
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken motor bölümü alev alan iplik yüklü TIR, yanarak demir yığınına döndü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Yukarı Olucak mevkiinde gece saatlerinde Gaziantep yönüne giden Talip Cankılıç (49) yönetimindeki 27 BAM 778 plakalı iplik yüklü TIR, seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı.
Durumu fark eden Cankılıç, TIR’ı yol kenarına çekerek, yardım istedi. Alevler kısa sürede TIR’ın çekici kısmını ve iplik yüklü dorsesini sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TIR DEMİR YIĞININA DÖNDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. TIR'ın demir yığınına döndüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.
Etiketler: #gaziantep #Nurdağı
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş'tan 'anket' açıklaması
- Demirören Holding yöneticisine tutuklama!
- 'AKP dolmuşuna binenin akıbeti uçurumdur'
- 'Etek giydirme' kavgası ölümle bitti!
- Merve Taşkın'a ev hapsi verildi
- İmamoğlu'na 'adaylık' çağrısı!
- Özel'den Erdoğan'a kayyum tepkisi
- Rusya'da korkutan deprem: Etkinlikler iptal edildi!
- Trump'tan, BRICS'e 'ölüm' fermanı
- TÜSİAD’dan 'yeni açıklama' hazırlığı