Gaziantep'te PKK operasyonunda 3 tutuklama
Gaziantep'te, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin araştırmasında, daha önce terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 3 şüphelinin, kentte bulunduğu tespit edildi. Adresi belirlenen şüpheliler, operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
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