Gaziantep’te seçim günü yaşanan hak ihlallerine karşı suç duyurusunda bulunuldu

Yayınlanma: 16.05.2023 - 17:12

Güncelleme: 16.05.2023 - 17:12

Yeşil Sol Parti Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, “Vatan Partisi’nin yurttaşların rızası olmadan kimlik bilgilerini ellerine geçirerek kendi sandık kurullarına insanlara hiçbir bilgi vermeden görev yazmaları apaçık suçtur” dedi.

Yapılan basın açıklamasına Emek Partisi, Yeşil Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi üye ve yöneticileri katıldı.

“VATAN PARTİSİ GAZİANTEP’TE HALKIN İRADESİNE ENGEL OLMUŞTUR”

Yeşil Sol Parti Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 14 Mayıs günü Vatan Partisi eliyle karanlık güçlerin halkın seçme ve seçilme hakkını gasp ettiklerini ifade ederek şunları söyledi: “14 Mayıs günü halkın iradesinin sandıklara yansıması için önemli bir mücadele vermek durumunda kaldık. Seçimin başladığı ilk dakikalardan itibaren Gaziantep’te karşımıza çıkan tablo Vatan Partisi eliyle karanlık güçlerin Gaziantep’te halkın iradesinin sandığa yansımasının önüne engel oluşturmak için her türlü yöntemi kullandığını apaçık gösterdi. Yurttaşlarımız sandığa gittiklerinde kendi rıza ve onayları dışında Vatan Partisi’nin sandık kurullarında görevlendirildiklerini öğrendiler. Burada apaçık bir suç var. Vatan Partisi’nin yurttaşların rızası olmadan kimlik bilgilerini ellerine geçirerek kendi sandık kurullarına insanlara hiçbir bilgi vermeden görev yazmaları apaçık suçtur”

“HALKIN İRADESİNİ GASP EDENLERE KARŞI BURADAYIZ”

Vatan Partisi’nin suç işlediğini ancak bu suçun tek başına işlenmediğini ifade eden Karaca şöyle konuştu: “Burada apaçık suç işleyen Vatan Partisi bu suçu tek başına işlemediğini bildiğimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu zamana kadar halk düşmanı bütün iktidarların araçları olarak kullanılan bu partinin bu suçu işlerken yalnız olmadığını, bu suçu işlerken insanların kimlik bilgilerini elde ederken, onları sandık kurullarına yazarken halkın oy verme hakkını gasp ederken yalnız olmadıklarını ifade etmek istiyorum. Biz Vatan Partisi’nin il ve ilçe yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduk ve bu suç duyurusunun gereğinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Milli irade diye diye millet iradesini gasp edilmesinin çeşitli yöntemlerini bulanlara da seslenmek istiyoruz. Vatan Partisi’nin yalnız olmadığı biliyoruz ve sizin de peşinizdeyiz, halkın iradesini gasp edenlere karşı buradayız. Hangi partiye oy veriyor olursa olsun, insanların seçme ve seçilme hakkına karşı yürütülen bu operasyonun takipçisi olacağız”

“BU ÜLKEDE EMEKTEN, BARIŞTAN YANA OLAN HERKESİN İRADESİNİN GASP EDİLMESİ ANLAMINA GELİYOR”

Oy verme hakkı gasp edilen yurttaşlara seslenen Karaca şunları söyledi: “Bu yöntemle iradesi ve oy verme hakkı gasp edilmiş bütün yurttaşlara seslenmek istiyorum. Biz suç duyurusunda bulunduk ve bunun takipçisi olacağız. Sizlerde oy verme hakkınızın gasp edilmemesi için önümüzdeki dönem oy verme hakkının gasp edilmemesi için bu işin peşine düşün, bu konuda tüm hukuki desteği vermeye hazırız. Oy verme hakkının gasp edildiği bu koşulların sadece bireysel olarak size değil, bu ülkede emekten, barıştan, özgürlükten ve değişimden yana olan herkesin iradesinin gasp edilmesi anlamına geldiğini yeniden söylemek istiyorum. Buradayız, bu suçları bu şehirde ve bu ülkede işlemek isteyenler olursa da biz bu işin peşini bırakmayacağız. Yurttaşlarımızın seçme ve seçilme hakkını gasp etmek isteyenlere karşı sürekli olarak halkımızla birlikte mücadele edeceğiz”

“AKP-MHP İKTİDARI HALKIN İRADESİNİN SEÇİME YANSIMAMASI ADINA ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER GELİŞTİRDİ”

Halkların Demokratik Partisi İl Eş Başkanı Avni Bilici ise iktidarın halkın iradesinin sandıklara yansımaması adına geliştirmiş oldukları yöntemlerin seçim günü devam ettiğine vurgu yaparak, “Sandık başından tutalım YSK’ya kadar, mahallelerdeki insanların üzerindeki baskılara kadar AKP-MHP iktidarı sermaye gücünü, baskı, tehdit ve iktidar gücünü kullanarak halkın iradesinin sandığa yansımasına engel olmuştur. Özellikle Vatan Mahallesinde ve benzeri mahallelerde çeşitli yöntemler geliştirdi. Bundan dolayı suç duyurusunda bulunduk” dedi.