Gaziantep’te servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Gaziantep'te, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2023 - 07:16
Gaziantep’te servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
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Feci kaza gece saatlerinde 4'üncü Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Abidin Alıcı yönetimindeki 27 S 3156 plakalı servis minibüsü ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27AEE 233 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen servis minibüsü ve otomobilde bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Tedavisine başlanan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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