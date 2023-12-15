Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığına yönelik, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.
Merkez Şehitkamil ve Araban ilçelerinde 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ruhsatsız 8 tabanca ile 10 av tüfeği ve 149 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmaya götürüldü.
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