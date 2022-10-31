Gaziantep'te sosyal medyada 'silah' teşhir eden zanlı yakalandı
Gaziantep'te sosyal medyada silah ve kesici alet teşhir eden şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesabından silah ve kesici alet teşhir eden zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
SİLAHLARA EL KONULDU
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki tabanca, bir hafif makineli ve bir pompalı tüfek ile silah parçaları ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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