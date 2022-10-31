Gaziantep'te sosyal medyada 'silah' teşhir eden zanlı yakalandı

Gaziantep'te sosyal medyada silah ve kesici alet teşhir eden şüpheli gözaltına alındı.

AA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 12:22
Gaziantep'te sosyal medyada 'silah' teşhir eden zanlı yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesabından silah ve kesici alet teşhir eden zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

SİLAHLARA EL KONULDU

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki tabanca, bir hafif makineli ve bir pompalı tüfek ile silah parçaları ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.


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