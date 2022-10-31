Gaziantep'te sosyal medyada 'silah' teşhir eden zanlı yakalandı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 12:22

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesabından silah ve kesici alet teşhir eden zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

SİLAHLARA EL KONULDU

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki tabanca, bir hafif makineli ve bir pompalı tüfek ile silah parçaları ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.