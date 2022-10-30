Sultangazi'de lokantada kavga: 16 yaşındaki garson silahla başından yaralandı

30 Ekim 2022 Pazar, 12:08

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde 27 Ekim Perşembe gecesi 23.50 sıralarında bir lokantada silahlı kavga çıktı. Lokantanın terasında oturan 4 kişi yanlarına gelen silahlı bir kişiyle tartışmaya başladı.

BAŞINDAN VURULDU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerden birinin silahıyla ateş açması sonucu, servis yapan 16 yaşındaki garson Nihat Demir başından vuruldu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Şüpheliler kaçarken, garson Nihat Demir yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahale ettiği Nihat Demir, hastaneye kaldırıldı. Demir'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ÇORBA SERVİSİ YAPARKEN VURULDU

Güvenlik kamera kayıtlarına giren silahlı kavganın görüntülerinde, garson Nihat Demir'in belinde silah olan şüphelinin önünden geçip merdivenlerden yukarı çıktığı, terasta şüphelilerin arkasında oturan müşterilere çorba servisi yaptıktan sonra içeriye girdiği, bu sırada yaşanan kavgada ateş edildiği görülüyor.

Silahın patlamasıyla Nihat Demir yere yığılıyor. Şüpheliler kaçarken, silahlı kişi merdivenlerden inerken yere düşüyor. Şüphelilerden biri de önündeki kişiyi montundan çekerek yere düşürmeye çalışıyor.

"O KURŞUN KARDEŞİMİZE İSABET ETMESE 3 YAŞINDAKİ BEBEĞE GELECEKTİ"

Mahalle sakini M.A., "Dışarıda başlayan bir tartışma, buraya yansımış. Şüpheliler çorba içmeye geldi. Tartıştıkları kişi daha sonra silahla geliyor, kavga çıkıyor. Silahın ateş almasıyla garson kardeşimiz yaralandı. Mermi kafasına isabet etmiş, şu an yoğun bakımda. 16 yaşında genç bir çocuk yoğun bakımda yatıyor, ne olacak belli değil. Olayla hiç ilgisi yok. Daha 16 yaşındaydı, ekmeği için gece vardiyasında çalışıyordu. Mermi kardeşimize isabet etmeseydi, 3 yaşındaki bir bebeği vuracaktı. Yakalansınlar cezasını çeksinler, şu an onların cezasını genç bir çocuk çekiyor" dedi.