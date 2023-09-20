Gaziantep’te tabanca ve tabanca malzemeleri ele geçirildi: 1 gözaltı
Gaziantep’te polisin düzenlediği operasyonda 2 adet namlusu açık tabanca ile çok sayıda tabanca malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir adrese operasyon düzenledi.
MALZEMELERE EL KONULDU
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda yapılan aramada 2 adet namlusu açık tabanca, 16 adet tabanca sürgüsü, 14 adet silah gövdesi, 14 adet şarjör, 14 adet fişek ile silah çevirmede kullanılan çok sayıda malzeme ve silah parçası ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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