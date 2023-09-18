Afyonkarahisar'da dehşet: 17 yaşındaki çocuk, tartıştığı 14 yaşındaki çocuğu tabancayla vurdu
Afyonkarahisar’da 17 yaşındaki bir çocuk tartıştığı 14 yaşındaki çocuğu tabanca ile elinden vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde, S.K. (17) isimli şahıs beldede dolaşırken U.T. ve M.C.K. (14) isimli şahısla karşılaştı. Şahıslar arasında ardından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
TABANCA İLE ATEŞ AÇTI
Tartışma sonrası uzaklaşan S.K., bir süre sonra babası N.K. ile gençlerin yanına tekrar geldi. Taraflar arasında tekrar yaşanan tartışmada iddiaya göre, S.K., U.T. ve M.C.K.’nın üzerine tabanca ile ateş açtı.
GÖZALTINA ALINDI
Açılan ateşte 14 yaşındaki M.C.K., elinden vuruldu. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile yaralanan şahıs bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılırken, S.K., isimli genç ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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