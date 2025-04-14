Gaziantep'te 'tarihi eser' kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı!
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Nurdağı ilçesinde kaçak maden ocağı açarak krom çıkaran Ö.K, M.A, İ.B ve C.B'yi yakaladı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Operasyonda 90 ray sistemi, 19 kazı malzemesi, traktör, hilti, jeneratör, asansör vinç, 2 vagon, 200 metre aydınlatma kablosu ve lambaları, 200 metre uzatma kablosu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: #gaziantep #tarihi eser kaçakçılığı #tarihi eser
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