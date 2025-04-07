Göztepe - Gaziantep FK maçında kazanan yok!
Göztepe, Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK, İzmir'de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Gaziantep FK, 48. dakikada Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Göztepe, 90+4. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un attığı golle 1-1'lik eşitliği buldu.
Burak Bozan
HEM PENALTI KURTARDI HEM DE ASİST YAPTI
Gaziantep'te karşılaşmaya damga vuran isim kaleci Burak Bozan oldu. 45. dakikada Romulo'nun penaltısını kurtaran Burak, 48'de ise takımının attığı golde Halil Dervişoğlu'na asist yaptı.
Bu sonucun ardından iki takım da 39 puana yükseldi.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Konyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #göztepe #gaziantep fk #süper lig #Burak Bozan
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