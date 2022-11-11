Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın!

11 Kasım 2022 Cuma, 09:05

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Aydınlar Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çevresindeki gıda deposuna da sıçradı.

Yurttaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye görevlisi yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.