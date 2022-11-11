Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan ve yakınındaki gıda deposuna sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

AA
11 Kasım 2022 Cuma, 09:05
Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın!
Abone Ol google-news

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Aydınlar Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çevresindeki gıda deposuna da sıçradı.

Yurttaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye görevlisi yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


gaziantep Yangın fabrika

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler