Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın!
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan ve yakınındaki gıda deposuna sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Aydınlar Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çevresindeki gıda deposuna da sıçradı.
Yurttaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye görevlisi yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Video Haberler
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- Son saha çalışmaları ne söylüyor?
- AKP'li isim istifa etti
- Şırnak'ta bir öğrencinin ağabeyleri öğretmeni darbetti
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Cihan Kolivar cezaevinden konuştu
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- Ünlü isim polis merkezinde olay çıkardı, nezarete atıldı
- Bara silahlı saldırı: 9 ölü, 2 yaralı