Üsküdar'da çıkan yangın diğer binalara sıçradı

06 Kasım 2022 Pazar, 16:41

İstanbul Üsküdar'da metruk bir gecekonduda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, madde bağımlıların yaktığı ateş nedeniyle başladığı ileri sürülen yangın kısa sürede büyüyerek yandaki bir vakıf binası ile iki katlı binanın çatısına sıçradı.

Alevler kısa sürede binaları sararken, sokakların dar olması sebebiyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta zorlandı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucunda söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaparken gecekondu ve vakıf binası kullanılmaz hale geldi.

"GECEKONDUDA BAŞLADI"

Evinin çatısı yanan İsmail Güley, "Gecekonduda başladı. Vakfa sıçradı benim evin de çatısı yandı. Evin içi ne halde bilmiyorum. Bitiş binada yan tarafta kavga ettiler. Kavganın sonunda birbirlerine girdiler. Galiba evi bilerek yaktılar. Sonradan vakfa ve benim çatısına sıçradı" dedi.

