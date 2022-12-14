Gaziantep'te 'telefon dolandırıcılarına' operasyon: 6 gözaltı

14 Aralık 2022 Çarşamba, 15:00

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri çeşitli suçlamalar yönelterek kandırıp, dolandırdığı belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Dolandırıcılıkları gerçekleştiren 6 şüpheliyi belirleyen ve savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, ismi açıklanmayan 6 kişi de gözaltına alındı.

'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.