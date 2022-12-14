Gaziantep'te 'telefon dolandırıcılarına' operasyon: 6 gözaltı
Gaziantep'te, telefonla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri çeşitli suçlamalar yönelterek kandırıp, dolandırdığı belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Dolandırıcılıkları gerçekleştiren 6 şüpheliyi belirleyen ve savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, ismi açıklanmayan 6 kişi de gözaltına alındı.
'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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