Transferde dolandırıcılıkla suçlanıyordu! Mahkemeden Neymar kararı

13 Aralık 2022 Salı, 13:55

Barselona Mahkemesi, savcıların yüksek profilli davadaki tüm suçlamaları düşürmesinin ardından, Brezilyalı futbol yıldızı Neymar ve diğer sanıkların 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transferiyle ilgili dolandırıcılık ve yolsuzluk davasında beraat ettiğini açıkladı.

Dava, Santos'tayken Neymar'ın haklarının %40'ına sahip olan Brezilyalı yatırım şirketi DIS tarafından açılmıştı.

DIS, Neymar'ın gerçek değerinin düşük gösterilmesi nedeniyle transferden pay alamadığını savunmuş ve Neymar için beş yıl hapis cezası, sanıklar için de toplam 149 milyon Euro (157 milyon dolar) para cezası talep etmişti.

Ekim ayında savcı Luis Garcia Canton Barselona mahkemesinden tüm sanıkların "en ufak bir suç unsuru bulunmadığı" gerekçesiyle beraat etmelerini istedi.