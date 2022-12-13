Transferde dolandırıcılıkla suçlanıyordu! Mahkemeden Neymar kararı
Barcelona Mahkemesi, FC Barcelona ve Sandro Rosell ile Neymar Jr, Neymar Sr, Santos ve eski başkanı Odilio Rodrigues'in beraatine karar verdi.
Barselona Mahkemesi, savcıların yüksek profilli davadaki tüm suçlamaları düşürmesinin ardından, Brezilyalı futbol yıldızı Neymar ve diğer sanıkların 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transferiyle ilgili dolandırıcılık ve yolsuzluk davasında beraat ettiğini açıkladı.
Dava, Santos'tayken Neymar'ın haklarının %40'ına sahip olan Brezilyalı yatırım şirketi DIS tarafından açılmıştı.
DIS, Neymar'ın gerçek değerinin düşük gösterilmesi nedeniyle transferden pay alamadığını savunmuş ve Neymar için beş yıl hapis cezası, sanıklar için de toplam 149 milyon Euro (157 milyon dolar) para cezası talep etmişti.
Ekim ayında savcı Luis Garcia Canton Barselona mahkemesinden tüm sanıkların "en ufak bir suç unsuru bulunmadığı" gerekçesiyle beraat etmelerini istedi.
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan bakanlara talimat verdi
- Erdoğan'dan 'istismar' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'na 'operasyon' yanıtı
- Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Bilgin'den EYT açıklaması: 'Burada gizli bir şey yok'
- Tutuklamaya mahkeme duvarı
- İsmailağa'da skandallar bitmiyor
- 'EYT mi, o ne' deyip kıkırdadı
- Hükümet masaya bu rakamla oturacak!
- Vakıf ve dernek adı altında medrese!