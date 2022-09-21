Polis kapıya dayanınca paniklediler: Uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar
İzmir’in Menemen ilçesinde “torbacı” olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyonda polisin kapıya dayandığını fark eden şüpheliler, poşet ve torbalar içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde ettikleri paraları 6. kattan aşağıya attılar. Operasyonda 11 kilo 654 gram skunk maddesi ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap ele geçirildi.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “torbacı” olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik yapmış oldukları saha ve istihbari çalışmalar neticesinde; Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan arama kararına istinaden Irmak Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi adresinde bulunan bir eve operasyon düzenledi.
Ekiplerin kapıya dayandığını fark eden ve içeriye gireceklerini anlayan T.N. (22) ile Y.İ.E. (21), poşet ve torba içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde ettikleri bir miktar parayı bulundukları 6. katın balkonundan ve camından aşağıya attı.
SİTE İÇERİSİNDE VE DAİREDE ARAMALAR YAPILDI
Bunun üzerine ekipler site içerisinde bulunan dış alanda yapılan çalışmalar sonucunda esrar maddelerini ve paraları toplayarak muhafaza altına aldı. Akabinde daire içerisinde de yapılan çalışmalarda ise farklı poşetler içerisinde 11 kilo 654 gram skunk ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap ele geçirildi.
Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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