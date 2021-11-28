Gaziantep'te toprağa gömülü cesetler: Gözaltı sayısı yükseldi
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde fıstık bahçesinde yanmış otomobille toprağa gömülü iki erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.
Gaziantep'in Karkamış ilçesi Gürçay Mahallesi kırsalındaki fıstık bahçesinde yanmış otomobil ve etrafına kazılmış çukuru görenler, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kazdıkları çukurda Harun Ö. ve İbrahim C'ye ait cesetlere ulaştı.
İlk incelemede bu kişilerin sert cisimle kafalarına aldıkları darbe sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
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Olayla ilgili dün İ.K. ve oğulları O.K. ve U.K'yi yakalayan ekipler, şüpheli damat D.A'yı da Karkamış ilçesinde gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından güvenlik gerekçesiyle Nizip Adliyesine sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekiplerin olayla ilgili soruşturmasını sürdürdüğü öğrenildi.
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