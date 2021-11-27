Bakan Yanık: Müslüme cinayetinde pek çok detay ortaya çıkmaya başladı

27 Kasım 2021 Cumartesi, 21:15

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Müslüme Yağal'ın ölü bulunması hakkında açıklama yaptı. Yanık, "Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe cinayetle ve ailenin durumuyla alakalı pek çok detay ortaya çıkmaya başladı" değerlendirmesini yaptı.

Samsun Çocukevi ve Çocuk Destek Merkezi ile Samsun Huzurevi'ni ziyaret eden Yanık, ziyaretlerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde Müslüme Yağal'ın ölü bulunmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Yanık, şunları söyledi:

"Müslüme 3,5 yaşında küçük bir kardeşimiz. Detay vermeyeceğim ama şunu söyleyeyim; Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe cinayetle ve ailenin durumuyla alakalı pek çok detay ortaya çıkmaya başladı."

"AİLEDE ANNEYİ VE 4 KARDEŞİ KURUM KORUMASINA ALDIK"



"Biz de en başından, konuya vakıf olduğumuz dakikadan itibaren o konuda yapılması gereken her türlü adımı atıyoruz" diyen Yanık, şunları söyledi: