Bakan Yanık: Müslüme cinayetinde pek çok detay ortaya çıkmaya başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mersin'in Gülnar ilçesinde Müslüme Yağal'ın ölü bulunmasıyla ilgili, "Detay vermeyeceğim ama şunu söyleyeyim; Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe cinayetle ve ailenin durumuyla alakalı pek çok detay ortaya çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Müslüme Yağal'ın ölü bulunması hakkında açıklama yaptı. Yanık, "Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe cinayetle ve ailenin durumuyla alakalı pek çok detay ortaya çıkmaya başladı" değerlendirmesini yaptı.
Samsun Çocukevi ve Çocuk Destek Merkezi ile Samsun Huzurevi'ni ziyaret eden Yanık, ziyaretlerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde Müslüme Yağal'ın ölü bulunmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Yanık, şunları söyledi:
"Müslüme 3,5 yaşında küçük bir kardeşimiz. Detay vermeyeceğim ama şunu söyleyeyim; Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe cinayetle ve ailenin durumuyla alakalı pek çok detay ortaya çıkmaya başladı."
"AİLEDE ANNEYİ VE 4 KARDEŞİ KURUM KORUMASINA ALDIK"
"Biz de en başından, konuya vakıf olduğumuz dakikadan itibaren o konuda yapılması gereken her türlü adımı atıyoruz" diyen Yanık, şunları söyledi:
- Ailede anneyi ve 4 kardeşi kurum korumasına aldık. 18 yaş altı iki kız kardeş, iki erkek kardeş ve anne olmak üzere kurum korumasına aldık. Süreci takip ediyoruz. Kamu davası açıldığında sorumu ya da sorumlular kim çıkacaksa, henüz daha soruşturma devam ediyor. Dava açıldığında müdahil olacağız ama olayın yan birtakım görüntüleri var, birtakım örüntüleri var. Orada da sorumlu ya da sorumlular, mağdur ya da mağdurlar her kimse, sorumlular hakkında hukuki süreç, mağdurlar hakkında korunma, psikososyal destek, her ne varsa bunları da eksiksiz yerine getireceğiz.
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