Gaziantep'te traktörle çarpışan araç kanala uçtu: Yaralılar var!

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde traktör ile çarpışan ticari araç savrularak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te traktörle çarpışan araç kanala uçtu: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:00

Kaza, sabah saatlerinde Yavuzeli ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Araban Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Tufan O.(26) yönetimindeki 06 EUN 757 plakalı araç, Reşit G.(61) yönetimindeki 27 L J 080 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışma sonrası savrulan araç, yol kenarındaki su kanalına düşerek ters döndü.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan araçtaki sürücü Tufan O.(26), Akın H.(27), Buğra A.(29) ve Nursena Y.’yi(26) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #gaziantep #kaza

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