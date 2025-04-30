Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da eş zamanlı operasyon... 'Usulsüz sağlık raporu' soruşturması: 11 tutuklama
Şanlıurfa merkezli usulsüz sağlık raporu soruşturmasında gözaltına alınan 35 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, askerlik çağındaki sağlıklı bireylerin yerine, engelli veya ağır sağlık sorunu olan kişilerin muayeneye sokularak 'askerlik yapmaya elverişli değildir' şeklinde usulsüz rapor alındığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
11 TUTUKLAMA
35 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile sahte sağlık raporları ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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