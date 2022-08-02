Gaziantep'te 'uyuşturucu' operasyonu: 13 gözaltı

02 Ağustos 2022 Salı, 10:24

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başattı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlere ait 3 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MALZEMEYE EL KONULDU

Baskınlarda 1 litre sıvı metamfetamin, 898 gram metamfetamin, 33 gram esrar, 1 uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Suç unsurlarına el koyan ekipler, adreslerde 13 şüpheliyi de gözaltına aldı.