Gaziantep'te 'uyuşturucu' operasyonu: 13 gözaltı

Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 10:24
Gaziantep'te 'uyuşturucu' operasyonu: 13 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başattı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlere ait 3 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MALZEMEYE EL KONULDU

Baskınlarda 1 litre sıvı metamfetamin, 898 gram metamfetamin, 33 gram esrar, 1 uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Suç unsurlarına el koyan ekipler, adreslerde 13 şüpheliyi de gözaltına aldı. 


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