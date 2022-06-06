Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Gaziantep’te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Haziran'da, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Gaziantep'teki 2 adrese ve 1 araca yönelik operasyon düzenledi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan adreslerde ise 2 kilo 160 gram likit amfetamin, 485 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu hap, 9,77 gram esrar, 3 gram skunk, 1 tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.
15 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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