Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

AA
30 Ağustos 2022 Salı, 15:05
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler aramada, 155 gram sentetik uyuşturucu, 51 uyuşturucu hap ve 3 gram eroin ele geçirdi, 18 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Operasyon uyuşturucu narkotik

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