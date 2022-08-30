Evinde uyuşturucu ve kaçak içkilerle yakalanınca gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 13 tüfek ve bir bölümü bandrolsüz 102 şişe içki ile evinde yakalanan E.Ö. gözaltına alındı.

DHA
30 Ağustos 2022 Salı, 14:17
Evinde uyuşturucu ve kaçak içkilerle yakalanınca gözaltına alındı
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Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla E.Ö.'nün uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.00'de E.Ö.'nün Torba Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLARA EL KONULDU

Evde yapılan aramada bir miktar Hint keneviri ve tohumu ile kubar esrar, 7 antika dolma av tüfeği, ruhsatsız olan 3'ü 12 kalibre, 1'i 16 kalibre 4 av tüfeği, 1 adet 30 kalibre M1 piyade tüfeği, 1 havalı tüfek, 102 şişe çeşitli marka ve ağırlıkta bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 


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