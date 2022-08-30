İzmir'de 18,5 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama
Kemalpaşa ilçe girişinde durdurulan motosiklette 5 kilo 20 gram metamfetamin, otobüs terminalinde yolcu valizinde ise 13 kilo 640 gram esrar olmak üzere toplam 18 kilo 660 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa ilçesinde önlem alan ekipler, S.N. (29) yönetimindeki motosikleti durdurdu.
YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Özel eğitimli narkotik köpeğiyle hem motosiklette hem de S.N.'nin üst aramasında 5 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. S.N., gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.N., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelen Ö.A.'nın (20) valizinde yapılan aramada ise 13 kilo 640 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ö.A. da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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