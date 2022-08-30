İzmir'de 18,5 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama

30 Ağustos 2022 Salı, 11:06

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa ilçesinde önlem alan ekipler, S.N. (29) yönetimindeki motosikleti durdurdu.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Özel eğitimli narkotik köpeğiyle hem motosiklette hem de S.N.'nin üst aramasında 5 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. S.N., gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.N., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelen Ö.A.'nın (20) valizinde yapılan aramada ise 13 kilo 640 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ö.A. da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.