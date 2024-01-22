Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada 554 gr metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 21 Ocak 2024 tarihinde 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 554 gr metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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