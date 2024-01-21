Uyuşturucuyu tost makinesi ve süpürgeye saklamışlar
Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekiplerince 2 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içerisine gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik birimleri Edremit ilçesinde 2 şahsa yönelik bir operasyon yaptı.
Şahıslara ait araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, tost makinesi ve elektrik süpürgesi içerisine gizlenmiş şekilde 2 parça halinde 3 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirildi.
Polis ekipleri yakalanan R.Ç. ve B.İ. (26) adlı 2 şüpheli hakkında tahkikat başlattı.
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