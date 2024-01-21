Uyuşturucuyu tost makinesi ve süpürgeye saklamışlar

Yayınlanma: 21.01.2024 - 15:06

Güncelleme: 21.01.2024 - 15:06

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik birimleri Edremit ilçesinde 2 şahsa yönelik bir operasyon yaptı.

Şahıslara ait araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, tost makinesi ve elektrik süpürgesi içerisine gizlenmiş şekilde 2 parça halinde 3 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polis ekipleri yakalanan R.Ç. ve B.İ. (26) adlı 2 şüpheli hakkında tahkikat başlattı.