Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 3 şahıs tutuklandı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 08:40

Güncelleme: 08.10.2023 - 08:41

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Adreste yapılan aramalarda ise 160 kilo aseton, 10 kilo metamfetamin, 1 kilo 500 gram sıvı metamfetamin, 2 adet cam beher, 2 adet metal kazan, 1 adet ısıtıcı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.