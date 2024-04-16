Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te 36 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 08:27
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı
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Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adresler ile bir araçta yapılan aramada 36 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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