Ormanlık alana saklanmış 18 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi

Sultanbeyli'de ormanlık alana saklanmış 18 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 10:44
Ormanlık alana saklanmış 18 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti gerçekleştirebilecek suç organizasyonlarının tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de çalışma yürütüldü.

Ekipler, Turgut Reis Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gerçekleştirdikleri denetim uçuşunda, ağaçlık alandaki zemin üzerinde doğal olmayan bir kabarıklık belirledi. İncelemede, bölgede vakumlanmış şeffaf poşetlerde toplam 18 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelileri yakalamak için ormanlık alan ve çevresinde tedbir alan ekipler, bir süre sonra motosikletle bölgeye gelen bir kişiyi dronla tespit etti.

Motosikleti park ettikten sonra ağaçlık alana yönelerek uyuşturucuların bulunduğu bölgeye giden şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ç.'nin uyuşturucuyla ilgili ve farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğunu saptayan ekipler, şüphelinin üzerinde de uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 13 bin 500 lira ele geçirdi.

Zanlı M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.


Sultanbeyli haberleri uyuşturucu haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

TIR’larda 200 bin uyuşturucu hap bulundu: 2 şüpheli gözaltına alındı!

TIR’larda 200 bin uyuşturucu hap bulundu: 2 şüpheli gözaltına alındı!
Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pazarcıydı, milyarder oldu... İdama mahkum edildi!

Pazarcıydı, milyarder oldu... İdama mahkum edildi!
Günlük burç yorumları:13 Nisan 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları:13 Nisan 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu
İsrail eyleminde eylemciye tokat atmıştı... O komiserle ilgili karar verildi

İsrail eyleminde eylemciye tokat atmıştı... O komiserle ilgili karar verildi
Özgür Özel: İsrail’in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum

Özgür Özel: İsrail’in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum
Enflasyon ATM'leri de vurdu! Yeni dönem başlıyor

Enflasyon ATM'leri de vurdu! Yeni dönem başlıyor
Fahrettin Altun’dan İsrail’in TRT ekibine yapılan saldırısına tepki: Bu bir terördür…

Fahrettin Altun’dan İsrail’in TRT ekibine yapılan saldırısına tepki: Bu bir terördür…
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan yeni açıklama: ‘Bu davanın kazananı benim’

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan yeni açıklama: ‘Bu davanın kazananı benim’
İSKİ paylaştı: İstanbul bu yaz susuzluk yaşayacak mı? İşte İstanbul barajlarının doluluk oranı…

İSKİ paylaştı: İstanbul bu yaz susuzluk yaşayacak mı? İşte İstanbul barajlarının doluluk oranı…