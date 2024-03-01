Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: Onlarca gözaltı!

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir ayda yapılan operasyonlarda 194 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 16:39
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: Onlarca gözaltı!
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şubat ayında çok sayıda operasyon yaptı.

Yapılan operasyonlarda 473 kilo 60 gram esrar, 46 kilo 552 gram metamfetamin, 1 kilogram 639 gram sentetik kannabinoid, 314 gram eroin, 10 bin 545 adet uyuşturucu hap, 24 adet hassas terazi, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında bin 693 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 194 şüpheli ise tutuklandı.


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