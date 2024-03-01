Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: Onlarca gözaltı!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 16:39

Güncelleme: 01.03.2024 - 16:39

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şubat ayında çok sayıda operasyon yaptı.

Yapılan operasyonlarda 473 kilo 60 gram esrar, 46 kilo 552 gram metamfetamin, 1 kilogram 639 gram sentetik kannabinoid, 314 gram eroin, 10 bin 545 adet uyuşturucu hap, 24 adet hassas terazi, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında bin 693 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 194 şüpheli ise tutuklandı.